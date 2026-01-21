Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Квентин Тарантино терпеть не может эту часть «Индианы Джонса» — а фильм считается одним из лучших в карьере Спилберга

21 января 2026 22:00
Квентин Тарантино

Хитовый приключенческий боевик собрал сотни миллионов в прокате, но для Тарантино он — откровенная скукота.

Квентина Тарантино считают экспертом по части кино не только миллионы поклонников по всему миру, но и коллеги по цеху — при этом сам Тарантино вовсе не стесняется открыто критиковать тех самых коллег.

Режиссер уже далеко не один раз делился своими мыслями по поводу того или иного фильма, и далеко не всегда дело ограничивается похвалой — к примеру, даже при всем уважении к Стивену Спилбергу и любви к некоторым его фильмам Тарантино совсем не в восторге от одной из лучших работ коллеги. К слову, миллионы поклонников тут как раз-таки, возможно, и не смогут согласиться.

Квентин Тарантино не переносит «Индиану Джонса и последний крестовый поход»

Хотя работа Спилберга в свое время получила мировое признание и удостоилась всевозможных наград, Квентин Тарантино считает «Последний крестовый поход» худшей частью приключенческой франшизы. В одном из своих интервью режиссер заявил, что, в сравнении с «Последним крестовым походом», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» ему понравился даже больше — а последний, к слову, как раз-таки считается одним из худших фильмов франшизы.

Тарантино добавил, что «Последний крестовый поход» ему не понравился в основном из-за персонажа Шона Коннери, который, как считает режиссер, получился откровенно скучным.

Квентин Тарантино терпеть не может эту часть «Индианы Джонса» — а фильм считается одним из лучших в карьере Спилберга

«Индиана Джонс и последний крестовый поход» стал одним из лучших фильмов 1989 года

Несмотря на критику со стороны Тарантино, славы у фильма все-таки не поубавилось — после своего грандиозного успеха в далеком 1989 году «Индиана Джонс и последний крестовый поход» все еще считается одной из лучших частей всей франшизы. В прокате фильм собрал около 475 миллионов долларов при бюджете в 48 миллионов, а восторженные отзывы критиков впоследствии «подарили» картине три номинации на «Оскар», из которых она выиграла награду в категории «Лучший монтаж звука».

Кстати, именно после «Последнего крестового похода» дела у «Индианы Джонса» пошли на спад, а франшиза в итоге вошла в нашу подборку киносерий, которые не смогли вовремя остановиться — об остальных можно почитать тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
