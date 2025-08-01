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Квентин Тарантино считает этого режиссера австралийским Хичкоком — его лучший фильм провалился в прокате, но стал культовой классикой

1 августа 2025 15:42
Кадр из фильма «Дорожные игры»

А спустя пару лет он же выпустил продолжение «Психо» Альфреда Хичкока.

Хотя он и пришел в киноиндустрию без какого-либо диплома или опыта работы непосредственно на съемочной площадке, Квентин Тарантино уже после выхода своего дебютного фильма «Бешеные псы» смог доказать всем, что еще успеет покорить мир кинематографа.

Со временем популярность режиссера-самоучки стала только расти, а к советам и рекомендациям Тарантино прислушивались не только его поклонники, но и не менее известные коллеги по цеху.

В целом, Тарантино уже который год удерживает статус настоящего профи по части истории кино, а потому неудивительно, что он то и дело расхваливает того или иного режиссера — в том числе и своего австралийского коллегу, который, по мнению Тарантино, снял триллер не хуже «Безумного Макса».

Квентин Тарантино назвал «Дорожные игры» одним из лучших триллеров в истории кино

Говоря о фильме в одном из своих интервью, Тарантино сначала упомянул Эверетта Де Рош — сценариста «Дорожных игр», которого режиссер назвал одним из лучших австралийских сценаристов, профессионализм которого мог сравниться с уровнем мастерства Альфреда Хичкока.

Сравнения с последним удостоился и режиссер фильма Ричард Франклин — его Тарантино назвал преемником Хичкока, а сам триллер вышел просто потрясающим. Одну из главных ролей в «Дорожных играх» исполнила американская актриса Джейми Ли Кертис, однако известное имя в актерском составе от провала в кинопрокате фильм так и не спасло.

Иронично, но именно Ричард Франклин снял продолжение «Психо» Хичкока

Кадр из фильма «Психо 2»

Совпадение или нет, но сравнение Франклина с Хичкоком тоже в какой-то степени воплотилось в жизнь благодаря тем же «Дорожным играм».

Фильм, хоть и не принес прибыли в прокате, все-таки заставило имя Франклина звучать громче, что в итоге позволило ему снять «Психо 2» — своего рода продолжение «Психо» Хичкока, где на этот раз сюжет фокусируется исключительно на Нормане Бейтсе и его жизни спустя двадцать лет после убийства Мэрион в оригинальном фильме.

Что еще интереснее, сам Тарантино положительно отзывался о сиквеле, называя его лучшей работой исполнителя главной роли Энтони Перкинса и признаваясь, что он предпочитает продолжение оригинальной ленте, снятой Хичкоком.

Кстати, «Психо 2» до сих пор считается одним из самых недооцененных сиквелов в истории кино — о нем и других похожих фильмах мы уже рассказали в этой подборке.

Фото: Кадр из фильма «Дорожные игры» (1981)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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