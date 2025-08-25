Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает

Квентин Тарантино — один из тех режиссеров, получать частые апдейты от которых уж точно не получится. Свой последний фильм, «Однажды в… Голливуде», Тарантино выпустил еще в 2019 году, а с тех пор его будущий — и финальный — проект окружали в основном только слухи.

В прошлом году, однако, фанаты режиссера уже были готовы снова входить в режим ожидания после того, как в сети распространили информацию о новом фильме Тарантино под названием «Кинокритик» — фильму, однако, так и не суждено было выйти на экраны.

Тем не менее, расстраиваться поклонникам пока тоже рано — особенно учитывая то, что Тарантино, возможно, снимет свой следующий фильм совсем скоро.

Квентин Тарантино может снять фильм по собственной пьесе

О том, что в последние годы он работал именно над театральной постановкой, режиссер рассказывал уже не раз — по его словам, именно пьеса поглощала все его свободное время, а потому думать над сюжетом к десятому фильму ему было просто некогда.

Тем не менее, уже тогда Тарантино говорил о том, что может написать сценарий по мотивам собственной пьесы, а буквально несколько дней назад сам он в очередной раз подтвердил свои слова. Как признался Тарантино, все зависит от того, как постановка покажет себя — если она окажется успешной, то он действительно подумает над тем, чтобы снять фильм по такому же сюжету.

Пока что о комедии, над которой так долго работал режиссер, ничего не известно — кроме того, что подготовка к премьере на сцене лондонского театра начнется в январе следующего года.

Квентин Тарантино не стал снимать «Кинокритика» из-за скучного сюжета

Хотя поклонники режиссера наверняка отдали бы все, чтобы увидеть фильм на экране, сам Тарантино на такой шаг не решился — просто потому, что «Кинокритик» стал для него вызовом, который он так и не смог принять. По словам режиссера, в какой-то момент он осознал, что понятия не имеет, как снять фильм о самой скучной профессии на планете — по этой же причине Тарантино решил, что и смотреть такую картину никто не станет.

Помимо всего прочего, режиссер опроверг слухи о том, что «Кинокритик» должен был стать непосредственным сиквелом «Однажды в… Голливуде» — по его словам, в сюжете первого не фигурировали персонажи второго, но при этом общие темы все-таки присутствовали.

Кстати, «Однажды в… Голливуде» остается любимцем самого Тарантино, а вот своим настоящим шедевром он считает совсем другой фильм