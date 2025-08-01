Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Квентин Тарантино остался в восторге от провального сай-фай с Джоном Траволтой — фильм практически невозможно досмотреть до конца

Квентин Тарантино остался в восторге от провального сай-фай с Джоном Траволтой — фильм практически невозможно досмотреть до конца

1 августа 2025 16:40
Кадр из фильма «Поле битвы: Земля»

Сам Траволта работал над идеей около 10 лет и впоследствии создал один из худших фильмов в истории — но только не для Тарантино.

Уже давно ни для кого не секрет, что Квентин Тарантино, оставаясь одним из самых уважаемых режиссеров современности, отличается, мягко говоря, специфическим вкусом по части фильмов и сериалов.

Далеко не один раз Тарантино буквально шокировал своих поклонников признаниями в любви к тому или иному проекту, о котором либо мало что слышали, либо слышали только негативное. Так, в десятку самых странных предпочтений Тарантино уж точно можно отнести провалившийся по всем фронтам научно-фантастический боевик, который Джон Траволта мечтал снять на протяжении целого десятилетия.

Квентин Тарантино считает «Поле битвы: Земля» «удивительной штукой»

Хотя сам режиссер лично не подтверждал такую информацию, а потому она может показаться еще более подозрительной, создатели «Поле битвы: Земля» Роджер Кристиан еще несколько лет назад утверждал, что в восторге от картины остался не только Тарантино, но и режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.

Как в одном из своих интервью рассказывал Кристиан, он и исполнитель главной роли Джон Траволта вместе взяли ленту с собой на один из запланированных показов, среди гостей которого оказался и Лукас — ему, по словам, Кристиана, фильм очень понравился.

Затем на премьеру «Поле битвы: Земля» пришел и сам Тарантино, а после показа он якобы обнял Кристиана и сказал, что и сам был бы не против снять что-то подобное, назвав фильм «удивительной штукой».

Кроме того, Кристиан добавил, что Тарантино даже обозначил сроки для своего собственного похожего проекта, пообещав выпустить его через 10-12 лет — как можно догадаться, ничего подобного в фильмографии Тарантино так и не появилось.

«Поле битвы: Земля» — худший фильм в карьере Джона Траволты

Кадр из фильма «Поле битвы: Земля»

Изначально фильм о противостоянии человечества и расы пришельцев где-то в 3000 году был задуман самим Траволтой, который, как и его коллега Том Круз, считает себя саентологом.

Актер начал активно продвигать свою идею в 1990-е годы, и только в 1998 одна из студий согласилась выделить бюджет на съемки. В итоге на создание «Поле битвы: Земля» ушло около 45 миллионов долларов, а в прокате фильм не собрал и 30 миллионов, параллельно став рекордсменом по количеству разгромных отзывов и анти-наград.

Спустя 25 лет после выхода на экраны «Поле битвы: Земля» остается одним из худших фильмов, которые когда-либо снимали, а запланированный Траволтой сиквел, естественно, так никогда и не воплотился в жизнь.

Кстати, «Поле битвы: Земля» со временем обрел настолько дурную репутацию, что даже вошел в нашу подборку худших научно-фантастических фильмов всех времен — почитать о нем и о других похожих провалах можно здесь.

Фото: Кадр из фильма «Поле битвы: Земля» (2000)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Квентин Тарантино считает этого режиссера австралийским Хичкоком — его лучший фильм провалился в прокате, но стал культовой классикой Квентин Тарантино считает этого режиссера австралийским Хичкоком — его лучший фильм провалился в прокате, но стал культовой классикой Читать дальше 1 августа 2025
Квентин Тарантино назвал свой любимый комикс от Marvel — по нему сняли успешный фильм, но сиквела все нет Квентин Тарантино назвал свой любимый комикс от Marvel — по нему сняли успешный фильм, но сиквела все нет Читать дальше 1 августа 2025
Этот сюрреалистичный фильм Дэвида Линча Дэвид Кроненберг считает своим любимым — ужастик открыл Линчу дорогу в большое кино Этот сюрреалистичный фильм Дэвида Линча Дэвид Кроненберг считает своим любимым — ужастик открыл Линчу дорогу в большое кино Читать дальше 30 июля 2025
В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили) В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили) Читать дальше 29 июля 2025
«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил «Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил Читать дальше 2 августа 2025
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе Читать дальше 2 августа 2025
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой Читать дальше 2 августа 2025
Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали Читать дальше 2 августа 2025
Будто кто-то проклял: на съемках этого зловещего хоррора погибли восемь человек — и как тут не поверить в потустороннее Будто кто-то проклял: на съемках этого зловещего хоррора погибли восемь человек — и как тут не поверить в потустороннее Читать дальше 1 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше