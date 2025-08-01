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Квентин Тарантино назвал свой любимый комикс от Marvel — по нему сняли успешный фильм, но сиквела все нет

1 августа 2025 12:48
Квентин Тарантино назвал свой любимый комикс от Marvel — по нему сняли успешный фильм, но сиквела все нет

О самой супергеройской студии режиссер, однако, отзывался уже не так лестно.

Квентин Тарантино определенно точно знает чуть ли не все о мире кино — и даже о жанрах, с которыми сам он никогда не работал.

Выросший на кассетных фильмах и затем работавший в магазине с этими самыми кассетами, Тарантино то и дело рассказывает о своих собственных находках и делится рекомендациями по части фильмов и сериалов, а иногда даже супергеройских комиксов. Так, режиссер признавался, что и у него есть любимый комикс от студии Marvel — которую, однако, он не слишком чтит.

«Шан-Чи, мастер кунг-фу» — фаворит Квентина Тарантино среди супергеройских комиксов

Хотя в своем собственном творчестве Тарантино явно не испытывал интереса к подобного рода фильмам, сам он, по его собственным словам, буквально вырос на комиксах, благодаря которым заводил новых друзей в своем районе, показывая им свою коллекцию и обмениваясь с ними книжками.

Самым дорогим сердцу Тарантино в итоге стал комикс о Шан-Чи — супергерое, который владеет сразу несколькими видами боевых искусств. В 2021 году Marvel выпустила «Шан-Чи и легенда десяти колец», первый по счету фильм, который рассказывал историю становления героя.

Фильм побил несколько рекордов кинопроката и собрал огромное количество положительных отзывов, но сиквел остается на стадии производства вот уже почти пять лет.

Квентин Тарантино назвал свой любимый комикс от Marvel — по нему сняли успешный фильм, но сиквела все нет

Квентин Тарантино считает, что Marvel не создает современных звезд мирового кино

Как и многие его коллеги по цеху, которые отмечали, что в Голливуде больше не осталось настоящих звезд кино, Тарантино уверен в том, что главная заслуга супергеройской студии заключается в создании именно знаменитых персонажей.

Как говорил режиссер в одном из своих интервью, актеры становятся популярны благодаря своим персонажам, которые фактически и являются звездами кино — это подтверждает и тот факт, что после ухода из Marvel карьера некоторых ведущих актеров резко пошла на спад.

Кстати, «Шан-Чи и легенда десяти колец» считается одним из лучших проектов от Marvel, а вот о пятерке самых-самых можно почитать в этой подборке.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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