Квас и колорадские жуки: эти страшные легенды отравляли жизнь людям в СССР

Сегодня люди предпочитают смотреть триллеры или фильмы ужасов, чтобы пощекотать себе нервы. Но советские граждане знали другой способ. В те времена были распространены страшные легенды, в правдивость которых верили многие.

К примеру, некоторые считали, что существует особая красная пленка, и с помощью нее можно получить изображение, где человек полностью голый. Именно поэтому к фотографам на улице люди относились с осторожностью.

Другой ужасной историей пугали любителей кваса. Многие считали, что в желтых бочках с этим напитком могут быть черви или даже мертвецы.

И, конечно, под влияние страшных легенд попали и дети. Например, они верили, что колорадский жук появляется на полях из-за американцев. А масла в огонь подливали целые газетные статьи, в которых рассказывалось о вмешательстве иностранцев в сельское хозяйство. Поэтому пионеры самостоятельно истребляли вредных насекомых.