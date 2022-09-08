Квартира обнищавшей экс-жены Ефремова вызвала оторопь: хуже помойки

Российские телезрители ужаснулись виду квартиры Ксении Качалиной. Выяснилось, что бывшая супруга Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, живет в полной нищете и антисанитарии. В квартире повсюду размножились тараканы, валяется мусор, старый хлам, посуда и пустые бутылки. Актриса не утруждает себя уборкой или хотя бы мытьем посуды, из-за чего помещение можно сравнить с обычной помойкой, сообщается в телепрограмме «Звезды сошлись».

Не так давно за неуплату у Ксении отключили электричество. Теперь Качалина пользуется маленькой лампой на батарейках. До того, как Ефремов оказался за решеткой, он обеспечивал экс-жену, которая в браке подарила ему дочь Анну-Марию. Сейчас же 51-летняя Ксения может рассчитывать лишь на ежемесячные 5 тысяч рублей, которые получает от Союза кинематографистов. Актриса сразу тратит эти средства на еду и недорогое спиртное. Последний раз в кино Качалина появлялась больше 15 лет назад.