Квартира Хабенского приносит одни несчастья: ужаснется каждый россиянин

Когда Константин Хабенский решил сделать ремонт в своей 150-метровой квартире в Тверском районе Москвы, то вряд ли предполагал, к чему это приведет. Артист вместе с супругой заключил сделку с компанией «Империя», о чем впоследствии горько пожалел.

Супруги остались крайне недовольны качеством оказанных услуг, за которые отдали 6,5 млн рублей, и обратились за помощью в Следственный комитет. Однако все оказалось не так просто. Внезапно владелец фирмы Руслан Сауткин, с которым и был подписан договор о сотрудничестве, перестал иметь к ней какой-либо отношение, что обернулось многолетними попытками привлечь его к ответственности.

Как пишет «СтарХит », лед, наконец, тронулся: после того как мошенника признали банкротом и ввели процедуру реструктуризации его долгов, Хабенский может рассчитывать на то, что вернет себе свои деньги. Между тем это не первый случай, когда недвижимость становится для актера большой головной болью.

Судя по всему, квартира приносит Хабенскому одни несчастья, ведь проблемы с ней начались сразу после покупки. Звезда экрана долго не мог оформить апартаменты в свою собственность, из-за чего ему даже пришлось судиться с застройщиком.