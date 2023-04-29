Квартира Губина поражает скромностью: многие простые люди живут лучше

Пик карьеры Андрея Губина пришелся на конец 90-х. В то время артист выпустил главные хиты, которые принесли ему достойный заработок, и смог позволить себе купить четырехкомнатную квартиру в Москве. И, как оказалось, именно там артист продолжает жить до сих пор.

Как признался сам Губин, за прошедшие годы он так и не сделал ремонт. Обстановка во всех комнатах квартиры осталась такой же, как при покупке, а сейчас артист, страдающий от проблем со здоровьем, уже не думает о переменах.

Как показал певец в недавнем выпуске «Ты не поверишь!», убранство дома не отличается дизайнерскими изысками. Стены квартиры выкрашены в бежевый цвет, а в спальне можно увидеть советское фортепиано и синтезатор, на котором он сочиняет музыку. Спит же артист на самой простой кровати, которая внешне похожа на раскладной диван.

Поклонники музыканта не оставили без внимания неожиданный выпуск программы. Как признались зрители, они не ожидали, что Губин живет в такой скромной обстановке и совершенно не заботится об уюте своего дома. Некоторые даже предложили пригласить к артисту шоу, которые занимаются ремонтом в домах знаменитостей: такой плачевной показалась им обстановка в квартире Губина.