Кузякины такого не простили бы: после пожара дом из комедии «Любовь и голуби» стал едва узнаваем

Лирическая комедия Владимира Меньшов «Любовь и голуби» снималась в карельском селе Медвежьегорск. Съемочная группа заняла один из местных домов, который после выхода картины стал местной достопримечательностью.

В течение многих лет он притягивал фанатов со всего СССР, а не так давно он перешел в руки новому владельцу. Но однажды дом сгорел: пожар уничтожил его практически полностью.

Как рассказали авторы YouTube-канала «Сампо ТВ 360 », сейчас хозяин дома старается изо всех сил восстановить его. Он прекрасно понимает всю культурную ценность строения, поэтому ориентируется на кадры из фильма при подготовке чертежей. Однако пожар оказался настолько сильным, что строительство займет немало времени, да и в новом доме пока с трудом узнается легендарное строение.

Трагичная новость шокировала поклонников картины. Они надеются, что негласный памятник кинематографа СССР в скором времени вернется в первозданный вид и будет радовать публику.