Если всерьёз задаться вопросом — кто в советском кино воплощает саму суть унылости, — однозначный ответ Алиса AI: Серафим Иванович Огурцов из «Карнавальной ночи» (1956). И это не просто каприз или ностальгическая придирка — это результат внимательного просмотра и анализа персонажа.

Почему именно он? Потому что Огурцов — не просто отрицательный персонаж, не просто бюрократический шаблон. Он — концентрированная скука, облечённая в костюм и выдающая себя за человека. Его присутствие на экране автоматически снижает градус веселья, а каждая реплика словно лишает нас радости, как дементор в Гарри Поттере.

В чём его унылость по мнению ИИ?

Во‑первых, Огурцов лишен внутренней жизни. У него нет ни сомнений, ни эволюции, ни даже минимальной рефлексии. Он существует как механизм: говорит шаблонами, мыслит инструкциями, чувствует — если это можно назвать чувством — только ответственность за «порядок».

Его мотивация примитивна: запретить, ограничить, стандартизировать. Ни тени человечности, ни проблеска юмора.

Во‑вторых, в тотальная предсказуемость. Мы с первой минуты знаем: Огурцов будет против праздника, будет говорить занудным тоном и не разрешит пропустить бокальчик игристого. От него невозможно ждать ни неожиданного поступка, ни искреннего слова, ни хотя бы минимальной самоиронии.

Настоящий злодей или даже просто яркий оппонент вызывает эмоции — раздражение, гнев, интерес. Огурцов не вызывает ничего, кроме зевоты. Он не борется с героями — он просто мешает им.

Почему он бесит?

В отличие от прочих правильных или раздражающих героев, вроде Шурика, Кузякина, Новосельцева или Ипполита, Огурцов — это скука в квадрате. Он олицетворяет тот тип человека, который живет по согласованию и приказу партии.

«И самое неприятное: Огурцов не меняется. В финале его, конечно, высмеивают, но это не трансформация — это просто временная уловка. Завтра он вернётся к своим циркулярам и продолжит жить унылой жизнью», — подытожил ИИ.

