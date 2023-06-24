Кузьмин с молодой женой выглядят как дедушка с внучкой: смотреть больно

Поклонники певца не в восторге от него.

Неутомимый музыкант Владимир Кузьмин был женат шесть раз. Сегодня он наконец-то остепенился и обрел долгожданное счастье.

68-летний Кузьмин женат на Екатерине Трофимовой, отношения с которой складывались волнообразно. Не исключено, что причиной многих трудностей стала разница в возрасте — 27 лет в пользу мужа.

Их первая свадьба состоялась в 2001 году. Кузьмин и Трофимова прожили вместе 17 лет, но внезапно объявили о разводе. Однако уже через год стало известно, что Владимир Борисович снова вернулся к экс-возлюбленной. В 2020 году Кузьмин опять женился на Екатерине, и теперь в их семье царит идиллия.

Недавно автор песни «Сибирские морозы» публично поздравил супругу с днем рождения. Музыкант поделился фото с женой. Она предстала в цветастом платочке, который превратил ее в 18-летнюю девушку. А вот Кузьмин на фоне супруги выглядел как потрепанный старик. Поклонникам было больно смотреть на эту картину.