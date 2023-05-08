Кузьмича из «Особенностей национальной охоты не узнать»: совсем другой человек

Комедия «Особенности национальной охоты» подарила российскому кинематографу несколько ярких персонажей. Одним из них стал колоритный егерь Кузьмич в шапке-ушанке.

После блестящего исполнения этой роли Виктор Бычков прославился на всю страну. А сегодня в его фильмографии уже более ста кинокартин. Впрочем, теперь не все узнают в милом старике талантливого актера. Его рыжая борода стала полностью седой, а на лице заметны морщины. К тому же у знаменитости появилась еще одна особенность. В его левом ухе находится небольшая серьга.

Однако это далеко не единственное изменение в жизни артиста.

Помимо съемок в кино и участия в театральных спектаклях, он занимается развитием своего бизнеса. Виктор Николаевич продает картузы от Кузьмича. А рекламу этих головных уборов можно увидеть на личной странице актера, которую он также старается развивать.