Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» совсем старик: узнаете с трудом

Виктор Бычков полюбился зрителям благодаря роли Кузьмича в «Особенностях национальной охоты» и всех продолжениях фильма. Многие помнят его и в качестве бомжа Померанцева из культового сериала 90-х «Улица разбитых фонарей». Сегодня Виктору Николаевичу уже 68 лет, но он продолжает активно сниматься в кино и сериалах.

Виктор Бычков — невероятно позитивный и жизнерадостный человек. Возможно, именно поэтому он смог сохранить в свои годы бодрость духа и активную карьеру. Он не только продолжает сниматься, но и ведет социальные сети, где рассказывает о своей жизни. По словам самого актера, он продолжает двигаться вперед и узнавать новое. Жена Виктора Николаевича Полина шутит, что он молодой человек из старой эпохи.

Действительно, на свежих фото артиста видны и молодость в глазах, и значительная старость. В солидного дедушку актер превратился исключительно усилиями гримеров — он участвует в новом проекте под названием «Баба Мороз».