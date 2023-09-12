Кузину о таком доме только мечтать: ахнете при виде особняка Риты Агибаловой (фото)

Маргарита Агибалова прославилась благодаря проекту «Дом-2», став одной из самых юных его участниц. Когда девушка появилась на телестройке, ей было всего 18 лет.

Ее отношения с Евгением Кузиным развивались стремительно: уже вскоре пара сообщила о том, что ждет ребенка, и поженилась. Сын Митя появился на свет в 2009 году.

Но появление малыша не сплотило супругов, наоборот, в их союзе начали греметь скандалы. Спустя два года молодые люди развелись. Впоследствии Агибалова вышла замуж за финансиста Павла Марсо и уехала вместе с ним на Кипр.

Сейчас экс-участница «Дома-2» может похвастаться роскошным домом на курорте. Интерьер своего особняка она засветила в соцсетях. В двухэтажном коттедже разместились кухня, гостиная, санузел, спальни и большая веранда. Дом окружают цветущий сад и просторный бассейн.

Весь ремонт в особняке выполнен в благородных светлых тонах. Подписчики Маргариты по достоинству оценили ее новую недвижимость и предположили, что экс-избранник Евгений Кузин о таких хоромах только мечтает.