Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кузин и рядом не стоял: вот на кого променяла бывшего мужа Саша Артемова

Кузин и рядом не стоял: вот на кого променяла бывшего мужа Саша Артемова

24 июня 2023 19:30
Кузин и рядом не стоял: вот на кого променяла бывшего мужа Саша Артемова

Счастлива рядом с новым избранником.

Саша Артемова и Евгений Кузин были одной из самых красивых пар на проекте «Дом-2», но счастье супругов длилось недолго. Спустя 6 лет брак распался — отношения не спасло даже рождение дочери.

Артемова эмоционально высказалась о разводе в соцсетях. Теледива сетовала на то, что поклонники не понимают: каково быть в ее шкуре. По слухам, к разрыву привели многочисленные измены мужа.

Но горевала звезда телестройки недолго. Саша Артемова поведала: ее сердце несвободно. На дне рождении подруги красавица встретила импозантного мужчину. Вместе с молодым человеком барышня уже успела слетать в Турцию, пишет StarHit.

Кузин и рядом не стоял: вот на кого променяла бывшего мужа Саша Артемова
Фото: соцсети, кадры из шоу "Дом 2" (2004-2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше