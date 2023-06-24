Кузин и рядом не стоял: вот на кого променяла бывшего мужа Саша Артемова

Саша Артемова и Евгений Кузин были одной из самых красивых пар на проекте «Дом-2», но счастье супругов длилось недолго. Спустя 6 лет брак распался — отношения не спасло даже рождение дочери.

Артемова эмоционально высказалась о разводе в соцсетях. Теледива сетовала на то, что поклонники не понимают: каково быть в ее шкуре. По слухам, к разрыву привели многочисленные измены мужа.

Но горевала звезда телестройки недолго. Саша Артемова поведала: ее сердце несвободно. На дне рождении подруги красавица встретила импозантного мужчину. Вместе с молодым человеком барышня уже успела слетать в Турцию, пишет StarHit.