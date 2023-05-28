Кутил сразу с двумя: правда об «идеальном» принце Уильяме повергнет в шок

Принц Уильям всячески старается поддерживать образ идеального семьянина. Вместе с супругой Кейт Миддлтон он воспитывает троих детей и не вспоминает о своем бурном прошлом. Зато о нем помнят другие.

На счету внука Елизаветы II немало романов. Список его возлюбленных можно перечислять долго. Дошло до того, что в жизни Уильяма был период, когда он кутил сразу с двумя барышнями.

Дело было в студенческие годы. Уильям увлекся Карли Мэсси-Бирч, несмотря на то что тогда состоял в отношениях с Арабеллой Масгрейв. Эта связь продлилась всего полтора месяца, но даже за столь короткий промежуток времени будущий монарх успел отличиться.

Обманывать прекрасных дам принцу удавалось недолго. Карли поняла, что Уильям поступает нечестно по отношению к ней, после чего сразу ушла от него. Впрочем, горевал старший сын леди Ди недолго — вскоре он нашел новую избранницу, которой стала Изабелла Кэлсорпт.