Кутил со «старухой»: опешите, узнав о неприглядном поступке принца Гарри

Первыми серьезными отношениями принца Гарри стал роман с предпринимательницей Челси Дэйви. После этого он встретил Меган Маркл, которая в итоге стала его женой. Однако до Дэйви, как оказалось, принц не ограничивал себя в общении с противоположным полом.

Так, по словам актрисы Кэтрин Оммани, которая известна по реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Вашингтона», с сыном Карла III она познакомилась примерно в 2005 году. Тогда наследнику престола был всего 21 год, а ей уже 34. Они встретились в одном из баров Лондона и сразу же понравились друг другу, поэтому всю ночь провели вместе.

Во время вечера, когда принц Гарри и Кэтрин перемещались из одного бара в другой, герцог был далеко не эталонным джентльменом. Например, он вылил ей на голову воду из ведра для шампанского, чтобы просто привлечь внимание спутницы. Актриса, а также охранник принца были шокированы таким поведением члена королевской семьи, но она все равно осталась с ним до утра.

В итоге принц и Кэтрин виделись еще несколько раз и приятно проводили время в компании друг друга, а прекратили общаться после того, как пресса узнала об их связи. Как уверяет артистка в беседе с порталом Express , они позволяли себе лишь целоваться друг с другом, но она до сих пор с теплотой вспоминает это время. Оммани не скрывает, что принц был единственным, кто прекрасно понимал ее чувство юмора, и она жалеет, что им не удалось остаться друзьями.