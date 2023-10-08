Кустинской не разрешили сняться в этом иностранном фильме: всю жизнь жалела

Наталья Кустинская была одной из первых красавиц советского кинематографа. Девушка обладала нетипичной для Советского Союза аристократической красотой, из-за чего не всегда получала желанные роли. Но, упустив один проект за рубежом, артистка так и не смогла оправиться.

Кустинская с детских лет демонстрировала все таланты, необходимые хорошему актеру. Красивая и артистичная девушка легко поступила во ВГИК и еще до выпуска сыграла первую роль в кино, хотя в те годы съемки студентов категорически не одобряли.

Когда Кустинская сыграла в романтической комедии «Три плюс два», она прославилась на всю страну. От актрисы были в восторге даже за границей: голубоглазую блондинку окрестили советской Брижит Бардо и называли одной из десяти самых привлекательных актрис мира.

В 80-е Наталья получила роль в картине «Волшебная гора» с Шарлем Азнавуром и Шоном Коннери.

Но, когда актриса уже была готова вылетать в Мюнхен, сниматься ей запретили в КГБ. После этого карьера и жизнь звезды пошли на спад. Она сильно набрала вес и подурнела, потеряла сына и внука, стала часто болеть. До конца жизни Кустинская жалела об упущенной возможности. Актриса умерла в 2012 году от инсульта.