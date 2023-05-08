Кустинская долгое время изменяла мужу с этим статным красавцем: мало кто устоял бы

Наталья Кустинская никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания. Актриса была замужем шесть раз и при этом не отказывала себе в связях на стороне.

Например, известно, что она изменяла своему второму мужу с Борисом Егоровым. Летчик потерял голову от звездной блондинки, когда та сыграла ему на рояле «Элегию» Рахманинова. Поначалу артистка игнорировала настойчивые ухаживания мужчины, который к тому же был женат на ее подруге Наталье Фатеевой.

Но однажды, когда ее супруг Олег Волков уехал в командировку, она сдалась под напором влюбленного космонавта.

И понять артистку может любая женщина: Егоров был статным красавцем, да еще и носил звание Героя СССР. Впоследствии Наталья Николаевна развелась с Волковым и вышла замуж за своего нового возлюбленного, который бросил Фатееву. Вместе с ним артистка прожила 19 лет, которые называла «безумно счастливыми».