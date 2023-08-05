Кусок в горло не лезет: иностранцы в шоке от этого популярного русского лакомства

О вкусах, как говорится, не спорят. Особенно если речь идет о таком явлении, как национальная кухня. И все же порой споров и непониманий на этой почве не избежать.

Так, популярное в Восточной Европе лакомство «Птичье молоко» не вызывает доверия у многих иностранцев. Дело не в самом вкусе десерта, а в его странном названии. Ведь птиц, как известно, доить невозможно, и молоко у них брать неоткуда. Поэтому название известных нам конфет и торта вводит иностранцев в ступор. Некоторые даже отказываются их есть, пока смеющиеся славяне не объяснят им сути.

А суть здесь такова. Название берет свои корни еще из античности. В Древней Греции существовало поверье, что райские птицы кормят птенцов своим молоком. Если человек его попробует, то станет неуязвимым к болезням и травмам. Многие девушки, чтобы избавиться от надоевших возлюбленных, отправляли их за чудодейственным нектаром. Те после долгих поисков погибали от жажды в пустынях. Так словосочетание «птичье молоко» стало символом чего-то недосягаемого, пределом фантазий. Отсюда и было взято название для конфет, которое вводит иностранцев в ступор.