Кусай локти, Роналду: Шейк сняла с себя одежду и заставила миллионы мужчин ахнуть

Ирина Шейк остается на вершине модельного бизнеса. Россиянка ведет успешное сотрудничество с известными брендами и явно не собирается покидать ряды самых сексуальных женщин планеты. Модель не раз обнажалась на публике, но теперь превзошла саму себя. В социальных сетях знойной красотки появился пост, который наверняка заставил ее бывшего возлюбленного Криштиану Роналду кусать локти. Знаменитость сняла с себя одежду и заставила мужчин ахнуть от восторга. Шейк снимала себя на камеру смартфона при помощи зеркала, перед которым оказалась в одном купальнике черного цвета. Особой пикантности образу модели добавлял вырез на нижней части комплекта, располагающийся на самом интересном месте. Интернет-пользователи не могли не обсудить увиденное в комментариях.

«На это можно смотреть вечно», «Ну почему ты такая идеальная», «Шейк, ты просто бомба», — пишут фолловеры под публикацией модели.