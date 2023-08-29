Курносая и голубоглазая: как выглядит внебрачная дочь Королевой, которая живет в США

Наташа Королева неоднократно пыталась второй раз стать матерью. Мечта артистки сбылась четыре года назад, но узнали об этом поклонники сравнительно недавно.

Малышка появилась на свет благодаря суррогатному материнству. Ее отцом стал вовсе не законный муж певицы Сергей Глушко. Бодибилдер был не в курсе того, что у его благоверной случилось пополнение.

Выяснил он это после скандального интервью, в котором знаменитость на всю страну призналась: она великодушно подарила свою яйцеклетку близкому другу, чье имя сохранила в тайне.

Приятель звезды вместе с их дочерью живет в Америке. Согласно договоренности, активного участия в жизни и воспитании девочки Королева не принимает, лишь изредка созванивается с ней по видеосвязи. Правду о биологической матери крохе раскроют только после того, как ей исполнится 16 лет.

Внебрачная дочь Королевой — курносая и голубоглазая красавица. Долгожданный ребенок окружен заботой и любовью своего отца, и бывшая жена Николаева ничуть не жалеет о своем поступке.