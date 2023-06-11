Курникова похвасталась нагим телом, которое так обожает Иглесиас: вы вздрогнете
Такое понравится не каждому мужчине.
Веселье Анны Курниковой закончилось тем, что она нарвалась на хейт. Бывшей теннисистке досталось не только за ее поведение, которое показалось публике неуместным и странным для многодетной матери.
В соцсетях бывшая теннисистка опубликовала видео, где в одном купальнике и туфлях на высокой шпильке танцует на маленьком столике. В таком образе Курникова выглядела словно стриптизерша, что возмутило многих поклонников. Другие не оценили тело спортсменки, которое так обожает ее муж — певец Энрике Иглесиас.
Курникова — мать троих детей, но, несмотря на это, сохранила стройную фигуру. По мнению хейтеров, знаменитости не помешало бы набрать пару лишних килограммов, чтобы выглядеть более женственной.
«Такая худая», «Слишком много костей», «Полное отсутствие форм», «Выглядит как тощий мальчик», — раскритиковали блондинку интернет-пользователи.