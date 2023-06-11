Курникова похвасталась нагим телом, которое так обожает Иглесиас: вы вздрогнете

Веселье Анны Курниковой закончилось тем, что она нарвалась на хейт. Бывшей теннисистке досталось не только за ее поведение, которое показалось публике неуместным и странным для многодетной матери.

В соцсетях бывшая теннисистка опубликовала видео, где в одном купальнике и туфлях на высокой шпильке танцует на маленьком столике. В таком образе Курникова выглядела словно стриптизерша, что возмутило многих поклонников. Другие не оценили тело спортсменки, которое так обожает ее муж — певец Энрике Иглесиас.

Курникова — мать троих детей, но, несмотря на это, сохранила стройную фигуру. По мнению хейтеров, знаменитости не помешало бы набрать пару лишних килограммов, чтобы выглядеть более женственной.