Куркову бросил отец ее малышей: обомлеете, увидев внешность любовницы

Актриса Равшана Куркова предпочитает держать свою личную жизнь в тайне. Она дважды была замужем и, казалось, наконец-то обрела счастье в отношениях с предпринимателем Сергеем Амаряном. В 2021 году девушка ошарашила фанатов новостью, что год назад у нее родился сын Гаспар.

Недавно Равшана стала мамой во второй раз. Личность отца она не разглашала, но поклонники справедливо предположили, что им снова стал Амарян. Так это или нет, пара не подтверждает. Но, очевидно, они уже давно решили строить свое счастье по отдельности.

В Сети появилось фото Сергея с его новой избранницей. Пользователей поразило даже не то, что барышня находится на солидном сроке беременности, а ее поразительное внешнее сходство с Курковой. Хрупкая темноглазая брюнетка рядом с ним отличается выразительными чертами лица, как и его бывшая девушка. Похоже, бизнесмен нашел замену актрисе, но остался верен своему любимому типу женщин.