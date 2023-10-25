Куркова воссоединилась с бывшим ради сына: фото этого «лешего» понравится не всем

Равшана Куркова дважды была замужем, но счастья в браке не нашла. Своего первенца, сына Гаспара, актриса родила от бизнесмена Сергея Амаряна, до ЗАГСа с которым так и не дошла.

Возлюбленные давно расстались, но ради общего ребенка смогли сохранить приятельские отношения. На днях звезда воссоединилась с экс-бойфрендом по важному поводу. Их наследнику исполнилось три года.

В социальных сетях появилось фото, где можно увидеть бывшую любовь Курковой. На вечеринку по случаю дня рождения Гаспара он пришел небритым и непричесанным. Амарян походил на лешего — такой видок понравится не всем.

После расставания родители мальчика смогли наладить личную жизнь. Предприниматель скоро снова станет отцом: его новая избранница объявила о беременности. Артистка же этой весной родила дочь Самиру от мужчины, личность которого тщательно скрывает.