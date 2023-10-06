Курица с пола да пельмени: Тепляков показал скромный рацион детей-вундеркиндов

Евгений Тепляков известен тем, что считает себя создателем уникальной методики воспитания вундеркиндов. Его дети поступают в университет в том возрасте, в котором их ровесники еще ходят в младшие классы. Эффективность обучения уже доказали старшие дети педагога — Алиса и Хеймдалль.

Но родительские навыки Евгения вызывают у общественности все больше сомнений. Весной Тепляков публиковал видео, на котором показал продуктовый набор для большого семейства. В него вошли макароны, разные крупы, картофель, мука и хлеб. Не нашлось там ни сладкого, ни фруктов и овощей.

Тогда публика сильно возмутилась, что малыши не получают витамины. И на днях педагог снова выложил на канале «Учимся с Алисой» обзор купленных продуктов. В сумках оказалось несколько пачек пельменей, которые Евгений просто кинул на пол, две курицы, небольшой кусочек мяса и целых два арбуза. Последнее явно привело детей Теплякова в восторг. Ни молока, ни овощей, ни фруктов семье вундеркиндов снова не досталось.