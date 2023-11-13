Куравлев засветился в сомнительной рекламе: стыдился, что продавал это людям

В 90-е многие люди остались без средств к существованию. Тяжелые времена наступили и для артистов. Тот, кто еще вчера был на коне, остался не у дел. Леонид Куравлев был звездой всесоюзного масштаба, но после развала СССР перед актером остро встал денежный вопрос. Тогда любимец публики решил сняться в сомнительной рекламе.

Куравлев засветился в ролике, в котором рассказывал о чудесных свойствах циркониевых браслетов. Звезда обещала, что украшение избавит потенциального покупателя от всех болезней и недугов. У артиста была прекрасная репутация, поэтому тысячи зрителей поверили ему и приобрели бесполезную безделушку.

Осознав обман, многие ополчились на знаменитость. Леонида Куравлева спрашивали, как он мог согласиться на такую аферу, но актер лишь отмалчивался. Кроме него, в рекламе участвовали и другие известные артисты, такие как Вахтанг Кикабидзе, но их гнев общественности миновал.