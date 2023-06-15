Куравлев скандалил до хрипоты: культовую комедию пришлось переписать под него

Леонид Куравлев производил впечатление доброжелательного и душевного человека. Но в реальности артист мог устроить скандал прямо на съемочной площадке. Об этом отлично знал Георгий Данелия, который снимал Куравлева в своей легендарной картине «Афоня».

Изначально режиссер задумывал трагичный финал истории. Катя, героиня Евгении Симоновой, должна была уйти из жизни после неудачного романа с Афоней. Куравлев был категорически против такой концовки. Актер спорил с режиссером до хрипоты, чтобы тот переписал сценарий. Леонид Вячеславович хотел, чтобы у картины был счастливый финал. Данелия пошел артисту навстречу и переделал историю под его требования.

С выбором актера на главную роль у Георгия Николаевича возникли проблемы. Сначала он хотел, чтобы Афоню сыграл Владимир Высоцкий, но бард отказался. Данелия рассматривал на роль польского актера Даниэля Ольбрыхского, однако тот был занят на съемках. И тогда режиссеру вынужденно пришлось снимать Куравлева, который доставил ему немало проблем.