Куравлев поступился своими принципами 9 раз: виновником стал опальный Крамаров

Леонид Куравлев и Савелий Крамаров стали настоящими легендами советского кино. Актеры часто появлялись вдвоем на экране: всего на их счету девять совместных работ. И это при том, что один из них всячески избегал подобного сотрудничества.

Своего коллегу по цеху боялся Куравлев, на что у артиста были свои причины. В одном из интервью он признался, что нахождение в одном кадре с опальным Крамаровым — то еще испытание для актера. По уверению Леонида Вячеславовича, его коллега по цеху вчистую переиграет любого.

К счастью для зрителей, своими принципами Куравлев поступился: благодаря этому можно наблюдать за игрой артистов в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Не может быть!». С момента выхода этих лент прошло немало времени, но поклонники двух именитых актеров пересматривают их до сих пор.