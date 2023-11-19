Куравлев отказался от роли, которую писали специально для него: сам нашел эту замену

Леонид Куравлев начал сниматься в кино, когда ему было всего 22 года. Сначала он мог рассчитывать лишь на незначительные роли, но все изменила его встреча с Василием Шукшиным. В свою дипломную работу, в фильм «Из Лебяжьего сообщают», режиссер пригласил именно этого актера. И у него прекрасно получилось раскрыть его талант.

Спустя несколько лет Шукшин и Куравлев снова поработали вместе на площадке картины «Живет такой парень». В поздних интервью артист признавался, что фактически играл самого себя и считал образ Пашки Колокольникова лучшей работой в карьере.

А ведь Куравлев мог сняться и в еще одной картине друга. Речь идет о ленте «Печки-лавочки». Шукшин специально писал персонажа Ивана под актера. И хотя образ звезде кино понравился, он вынужден был отказаться. Артист не хотел повторяться в одних и тех же ролях.

Более того, Куравлев лично нашел себе замену. Во время беседы с Шукшиным актер предложил ему самому сыграть Ивана. Так в итоге и получилось: благодаря этой идее зрители смогли увидеть неподражаемую актерскую игру постановщика и сценариста. Но сейчас мнения на этот счет разнятся.