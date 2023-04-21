Куравлев наотрез отказался играть в киношедевре: ни за что не догадаетесь, кто его заменил

В копилке Леонида Куравлева могла быть еще одна роль в культовом фильме. Актер, чей талант смог раскрыть Василий Шукшин, оказался с характером и дал режиссеру от ворот поворот, когда тот пришел к нему с очередным предложением.

Во время написания сценария для ленты «Печки-лавочки» кинодел был уверен, что Ивана сыграет Куравлев. Данная роль создавалась специально для него, но это не помешало артисту отказаться. При этом ему удалось убедить Шукшина в том, что он сам должен оказаться в кадре. В результате так и случилось — зрители смогли насладиться потрясающей игрой артиста.

Позднее Леонид Вячеславович объяснил категоричный отказ тому, кого считал «духовным отцом», элементарным страхом за свою карьеру. Звезда экрана понимал, что за любым актером быстро закрепляется образ его персонажей, поэтому ему было крайне важно не повторяться. Благодаря столь осмысленному подходу Куравлев смог воплотить всех героев, о которых когда-либо мечтал.