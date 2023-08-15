Куравлев 10 лет готовился к своим похоронам: от его подхода многим станет дурно

Легенда советского кино Леонид Куравлев всегда пользовался вниманием поклонниц. Женщины-коллеги тоже интересовались звездой и делали ему на площадке недвусмысленные намеки. Но все эти предлоги для интрижек Куравлев неизменно отвергал.

Актер оказался не только однолюбом, но и примерным семьянином. Со своей будущей женой Ниной он познакомился еще в подростковом возрасте. Куравлеву было 16 лет, когда он влюбился в девушку, которую увидел на катке.

Эти чувства они пронесли через всю жизнь, прожив в браке больше 50 лет. Смерть жены в 2012 году стала невосполнимой потерей для Куравлева. Ни дочь, ни сын, ни даже внуки не могли вернуть актеру радость к жизни.

Он отказался от всех ролей в кино и театре и превратился в затворника, который не выходил из дома. Более того, выбирая место для могилы жены на кладбище, актер купил сразу два участка рядом. А на памятнике рядом с инициалами супруги Куравлев сразу выгравировал и свое имя.

Фактически следующие 10 лет актер только и ждал того момента, когда он сможет воссоединиться со своей любимой женщиной. Звезда советского кино ушел из жизни в 2022 году, причиной стали последствия тяжелой пневмонии.