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Курам на смех: более неудачного д’Артаньяна, чем этот, сложно представить

11 сентября 2023 12:45
Курам на смех: более неудачного д’Артаньяна, чем этот, сложно представить

Публика была единогласна в своем мнении.

Александр Дюма-отец представил свой роман «Три мушкетера» в 1844 году. С того времени произведение регулярно экранизируется, однако далеко не все версии поклонники принимают с восторгом.

Так, в 2011 году на экраны вышла вольная интерпретация романа от американского режиссера Пола Андерсона. Главные роли в картине исполнили Милла Йовович, Рэй Стивенсон, Орландо Блум и Люк Эванс. А роль д’Артаньяна досталась Логану Лерману, которому в то время было лишь 19 лет.

Картина провалилась в прокате и получила весьма негативные отзывы. Больше всего публика раскритиковала исполнителя роли отважного гасконца. По их мнению, Логан Лерман выглядит чересчур юным для этой роли, а его испуганное выражение лица не соответствует характеру смелого героя.

Курам на смех: более неудачного д’Артаньяна, чем этот, сложно представить

«Паренек выглядит совсем крошкой, это забавно», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), кадр из фильма «Мушкетеры» (2011)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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