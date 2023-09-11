Курам на смех: более неудачного д’Артаньяна, чем этот, сложно представить

Александр Дюма-отец представил свой роман «Три мушкетера» в 1844 году. С того времени произведение регулярно экранизируется, однако далеко не все версии поклонники принимают с восторгом.

Так, в 2011 году на экраны вышла вольная интерпретация романа от американского режиссера Пола Андерсона. Главные роли в картине исполнили Милла Йовович, Рэй Стивенсон, Орландо Блум и Люк Эванс. А роль д’Артаньяна досталась Логану Лерману, которому в то время было лишь 19 лет.

Картина провалилась в прокате и получила весьма негативные отзывы. Больше всего публика раскритиковала исполнителя роли отважного гасконца. По их мнению, Логан Лерман выглядит чересчур юным для этой роли, а его испуганное выражение лица не соответствует характеру смелого героя.