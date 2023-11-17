«Куплено вообще все»: грандиозный обман «Фабрики звезд» наконец-то разоблачили

«Фабрика звезд» подарила отечественному шоу-бизнесу множество талантов: от Дмитрия Колдуна и Ирины Дубцовой до Полины Гагариной и Елены Темниковой. Одним из наиболее запоминающихся участников проекта стал Алексей Хворостян, исполнитель хитов «Служу России» и «Падали, но поднимались».

Певец пришел на YouTube-шоу Яны Чуриковой, где его расспрашивали о фабричных буднях. Был поднят и вопрос блата на проекте. Исполнитель не стал утаивать и честно признался: в телеэфир он попал за деньги. Хворостян поведал крайне неоднозначную историю, благодаря которой парень оказался на кастинге в главное музыкальное шоу страны.

Исполнитель приехал в назначенное место вместе с будущей супругой и обнаружил огромную очередь. Тогда юноша решил схитрить. Он подозвал одного из охранников и предложил ему взятку в размере 50 долларов, чтобы попасть на кастинг, минуя толпу. Незадачливый секьюрити на предложение согласился.