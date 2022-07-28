Купился на фотошоп: оконфузившийся Басков не стал молчать

Николай Басков рассказал о своем отношении к фотошопу. Как оказалось, музыкант попадал в неловкие ситуации из-за коррекции снимков.

По словам артиста, он весьма негативно относится к чрезмерному изменению внешности на фотографиях. Дело в том, что подобные программы сыграли с ним злую шутку, поэтому он не раз оказывался в ситуациях, когда спутницы, с которыми он договаривался о свиданиях, были совершенно не похожи на свои фото в Сети.

«У меня были такие случаи», — цитирует слова артиста портал «А теперь внимание ».

При этом Басков не скрывает, что понимает, почему многие женщины стараются изменить свою внешность на снимках и стать красивее. По его мнению, к подобным ухищрениям можно прибегнуть, только если результат будет с трудом отличим от настоящей внешности, а кадр в итоге никого не введет в заблуждение.