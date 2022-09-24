Купила себе имя за миллионы: вы точно не знали этого о Софи Лорен

На это ее толкнули католические традиции.

Легендарная Софи Лорен была незаконнорожденным ребенком и появилась на свет в благотворительном приюте – ее отец отказался жениться на беременной подруге. Маме Софи, Ромильде Виллани, пришлось уехать из Рима в небольшой рыбацкий город, спасаясь от невиданного по тем временам позора. Правда, вскоре она родила еще одну девочку вне брака – Марию.

Когда юная Софи стала моделью, мама посоветовала потратить ей первые гонорары не на наряды и косметику. Ромильда заплатила Риккардо Шиколоне миллион лир, заработанных дочерью, чтобы тот разрешил девочкам носить его фамилию.

Так сестры избавить от клейма незаконнорожденных, столь скандального для католической Италии.

Правда, Софи не долго оставалась Шиколоне – вскоре она взяла псевдоним Лаззаро, а через время сменила его на привычную нам фамилию Лорен. Псевдоним темпераментная итальянка взяла в честь популярной тогда актрисы Марты Торен.