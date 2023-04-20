Купидон во плоти: красавца-сына Малинина редко встретишь в России, а жаль

Александр Малинин давно отправил своего сына Фрола жить за границу. Звездный наследник обосновался в Германии, где самостоятельно зарабатывает себе на жизнь.

К своим 22 годам юноша добился немалых успехов в изобразительном искусстве и фотографии. Фрол гордится тем, что в Мюнхене у него была персональная выставка. У художника есть свои почитатели: его работы, выдержанные в стиле абстракционизма и импрессионизма, успешно продаются.

Повезло сыну народного артиста не только с талантом.

Белокурый красавец смело может претендовать на звание Купидона во плоти. Поклонницам остается лишь кусать локти и сожалеть о том, что такого красавца редко встретишь в России.

Между тем художник не распространяется о личной жизни. Ранее он встречался с немкой Джоанной Сейферт, но, судя по тому, что в соцсетях молодых давно не появляются совместные фото, пара распалась.