Купер «заразил» Землю, Мерф так и не увидела папу: прочел самый первый сценарий «Интерстеллара» – от финала пробрало до слез

История «Интерстеллара» начиналась вовсе не с Кристофера Нолана. Идея червоточины принадлежала физику Кипу Торну, текст писал Джонатан Нолан, а проект долго кочевал по Голливуду. В раннем варианте это был куда более холодный и научный фильм – с китайской миссией, ледяными базами и совсем другой развязкой.

Финал, в котором Купер умирает. Почти

В оригинале Купер все-таки возвращается на Землю – спустя сотни лет, на китайском корабле. Он привозит с собой фрактальную живность с ледяной планеты, но случайно разбивает контейнер. Купер замерзает в снегу, думая о сыновьях. Конец? Не совсем. Его найдут и отогреют рейнджеры.

Позже администратор космической станции прямо обвиняет его: живность уже заселила Землю.

Купер лишь улыбается – «таков был план». Чей план? «Я не знаю».

Мерф не дождалась

Самое болезненное отличие – встреча. В версии Торна Купер просыпается в больнице и узнает, что Мерф давно умерла. Его встречает праправнук Энтони Купер Уэллинг, который вручает ему те самые часы.

Связь поколений сохраняется, но личной встречи нет – только фотография восьмидесятилетней Мерф. Именно этот момент пробил меня на слезы.

У Нолана сцена иная: постаревшая Мерф все же видит отца и всех своих многочисленных «прапрапра…»-внуков. Короткий, сдержанный, но эмоциональный эпизод становится кульминацией всей истории. Обещание все-таки выполнено.

Купер-наблюдатель и Купер-герой

В раннем тексте Купер почти всегда остается в стороне. Роботы жертвуют собой, члены экипажа гибнут, китайская линия добавляет масштаб. Финальный рывок героя на погибающую Землю ничего принципиально не меняет – его спасают люди будущего.

Нолан переработал драматургию. Купер принимает решения, рискует, ныряет в черную дыру и именно он передает данные, которые спасают человечество. Центр тяжести смещается с научной конструкции на личный выбор.

Нолан: вместо физики – чувства

Кристофер Нолан поступил жестоко и гениально. Он выбросил за борт половину сюжета, оставив только то, что цепляет за живое.

Никаких прогрессивных китайцев, спасающих мир. Никакой фрактальной живности как «случайного» решения проблемы. Никакого Купера, который замерз и не успел сказать дочери главные слова.

Вместо этого он сделал Мерф двигателем сюжета, превратил часы в портал между временем и пространством, а любовь – в буквальную физическую силу, способную преодолеть гравитацию.

Он заставил Купера не ждать, а действовать: падать в бездну, стучать по корешкам книг, кричать сквозь десятилетия.

И, самое главное, он дал отцу встречу с дочерью.

Разные «Интерстеллары» – разная философия

Сценарий Торна – это наука. Там важны кротовые норы, гравитационные аномалии и математическая точность.

Нолановский фильм – это драма. Там важно обещание, данное ребенку. Там отец смотрит на экран, где его дети взрослеют за минуты, и плачет. Там дочь, прожившая целую жизнь, говорит:

«Я знала, что ты вернешься».

В оригинале Купер летит искать Брэнд, потому что ему банально скучно и больше нечего делать. В фильме он летит искать Брэнд, потому что она – единственная ниточка, связывающая его с той жизнью, где он был нужен. Разница колоссальная.

Глядя на финальную версию, я понимаю: Торн подарил миру гениальную физическую модель, но Нолан подарил нам слезы в кинозале. Именно их мы запомнили сильнее, чем любые уравнения.