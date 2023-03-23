Купальник явно маловат: российская модель взорвала Сеть откровенными фотографиями
Фанаты в восторге от ее фигуры.
Телеведущая и модель Виктория Лопырева порадовала подписчиков фотографиями с отдыха на Мальдивах. Больше всего их впечатлил не двухэтажный дом знаменитости и яркие пейзажи, а откровенное фото.
39-летняя обладательница короны «Мисс Россия-2003» расположилась на пляже в купальнике салатового цвета. Треугольники верхней части аутфита едва прикрывали выдающийся бюст звезды. Нижняя часть купальника была отделана игривыми завязками по бокам. Белоснежный песок и бирюзового цвета море выгодного подчеркивали загорелую фигуру Виктории.
«Как можно быть такой красивой», «Фигура просто шик», «Одно удовольствие наблюдать за тобой», — писали в комментариях под публикацией. Поклонники также отметили, что теледива отлично загорела. «Самая красивая женщина, которая когда-либо украшала Землю!» — фанаты модели не могли сдержать эмоций.