Купальник явно маловат: российская модель взорвала Сеть откровенными фотографиями

Фанаты в восторге от ее фигуры.

Телеведущая и модель Виктория Лопырева порадовала подписчиков фотографиями с отдыха на Мальдивах. Больше всего их впечатлил не двухэтажный дом знаменитости и яркие пейзажи, а откровенное фото.

39-летняя обладательница короны «Мисс Россия-2003» расположилась на пляже в купальнике салатового цвета. Треугольники верхней части аутфита едва прикрывали выдающийся бюст звезды. Нижняя часть купальника была отделана игривыми завязками по бокам. Белоснежный песок и бирюзового цвета море выгодного подчеркивали загорелую фигуру Виктории.