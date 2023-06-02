Купальник трещит по швам: фото с жутко толстой Кудрявцевой обсуждают в Сети

Такой теледиву еще не видели.

Лера Кудрявцева умеет удивлять. Прежде поклонники восхищались телеведущей: в 52 года звезда имела идеальное тело и лицо без морщин. Но вдруг в Сети всплыл снимок, на котором эффектная блондинка предстала перед всеми в невыгодном свете.

В кадре теледива красовалась в одном бикини. Прежде стройная Кудрявцева вдруг превратилась в жуткую толстушку. В подписи к шокирующему фото блондинка призналась, что ее фигура изменилась, и поинтересовалась мнением фанатов.

Большинство из них не поверили своим глазам.

«Я отпишусь, если ты такая будешь. Ты же эталон красоты», «Такого не может быть. Директор колбасного цеха», «Сало с чесноком я люблю на ночь», — раскритиковали знаменитость в комментариях.

Но были и такие, кто понял, что все это шутка, а купальник трещит по швам на Кудрявцевой только благодаря ретуши.