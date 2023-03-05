Купальник сейчас лопнет: ахнете, увидев модель с самым большим бюстом Британии
Девушка потратила годы, чтобы добиться внешности мечты.
Модель и телеведущая Кэти Прайс известна своей любовью к пластическим операциям. За несколько лет она прошла через 16 хирургических вмешательств, что сделало ее обладательницей самого большого бюста в Великобритании.
Как рассказали близкие знаменитости, после последней операции она стала обладательницей имплантов объемом 2120 кубических сантиметров. Теперь бюст Кэти настолько большой, что он едва вмещается в нижнее белье или купальник.
Своим телом Прайс хвастается в социальных сетях. В ее блоге можно увидеть как публикации с работы, где она позирует во время съемки очередного репортажа, так и весьма откровенные личные снимки. И каждая ее публикация собирает множество комментариев от поклонников, большая часть из которых с удивлением реагирует на ее формы.
«Это выглядит пугающе», «Как ей удается вести обычную жизнь с таким бюстом?», «Что ты сделала со своим телом?», «Она больше не похожа на настоящего человека», — пишут пользователи Сети.