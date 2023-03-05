Купальник сейчас лопнет: ахнете, увидев модель с самым большим бюстом Британии

Модель и телеведущая Кэти Прайс известна своей любовью к пластическим операциям. За несколько лет она прошла через 16 хирургических вмешательств, что сделало ее обладательницей самого большого бюста в Великобритании.

Как рассказали близкие знаменитости, после последней операции она стала обладательницей имплантов объемом 2120 кубических сантиметров. Теперь бюст Кэти настолько большой, что он едва вмещается в нижнее белье или купальник.

Своим телом Прайс хвастается в социальных сетях. В ее блоге можно увидеть как публикации с работы, где она позирует во время съемки очередного репортажа, так и весьма откровенные личные снимки. И каждая ее публикация собирает множество комментариев от поклонников, большая часть из которых с удивлением реагирует на ее формы.