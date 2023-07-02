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Купальник не по размеру: честное фото оголившейся Королевой вызывает оторопь

2 июля 2023 10:30
Купальник не по размеру: честное фото оголившейся Королевой вызывает оторопь

Жена Тарзана продолжает эпатировать.

Даже в 50 лет Наташа Королева остается верна откровенным нарядам, которые обнажают ее нестройные телеса. Недавно певица поделилась пикантным видео и снова показала себя во всей красе.

Когда-то супруга Тарзана будоражила умы всех мужчин страны своими аппетитными формами и игривыми нарядами. Но сегодня этот трюк уже не пройдет, ведь фигура Королевой сильно заплыла. Но артистка даже не думает скрывать свои пышные формы, напротив, демонстрирует их при каждом удобном случае.

На днях в соцсетях Наташи появилось видео, на котором она предстала в купальнике не по размеру и легком халатике. Видно, что певица обзавелась жирком и складками на животе и бедрах, а ее грудь стала необъятной и готовой вот-вот выпрыгнуть наружу.

Поклонники пришли в шок от увиденного. Они посоветовали звезде одеваться скромнее, а не показывать сокровенное публике.

«Опять вульгарщина какая-то», «Все вываливается, очень некрасиво», «Колхоз и есть колхоз», — пишут недовольные пользователи сети.

Купальник не по размеру: честное фото оголившейся Королевой вызывает оторопь
Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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