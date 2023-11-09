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Купальник на ней трещит: Ваенга показала, чем ее наградила природа

9 ноября 2023 10:30
Купальник на ней трещит: Ваенга показала, чем ее наградила природа

От постройневшей красотки не оторвать глаз.

После родов Елена Ваенга заметно поправилась. Некогда худенькая певица превратилась в пышнотелую диву. Однако спустя 10 лет королева шансона решила вернуться в прежнюю форму. Исполнительница села на строгую диету и сумела сбросить 15 килограммов — исполнительница заметно преобразилась.

Недавно Ваенга отправилась на зимовку в компании членов семьи на Мальдивы. На райских островах артистка наслаждается отдыхом, купается в океане и нежится на солнце. Не забывает певица и делиться с поклонниками свежими фото. Звезда запечатлела себя в стильном слитном купальнике.

Елена Ваенга продемонстрировала стройную фигуру и свои сочные формы, которые никуда не делись после похудения. Певица собрала массу комплиментов от своих почитателей. Многие отметили, что внешности 46-летней артистки остается только позавидовать.

Купальник на ней трещит: Ваенга показала, чем ее наградила природа
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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