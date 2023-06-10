Купальник на ней трещит: в этой толстушке сложно узнать звезду «Холопа» (фото)

Несколько лет назад поклонники с неприятным удивлением констатировали: Александра Бортич «безобразно» растолстела. И цифры не врут. Молодая актриса набрала 20 килограммов и совершенно не стеснялась носить купальники, которые буквально трещали на ней по швам.

Фанаты терялись в догадках, откуда в девушке столько самоуверенности и почему она не комплексует из-за жуткой полноты. Ларчик просто открывался. Вес артистка набрала не из-за чревоугодия. А ради дела. Ей предложили участие в съемках фильма «Я худею», и обожающая вызовы знаменитость тут же согласилась растолстеть для роли.

Кстати, с тех пор Бортич уже экстремально похудела, поправилась обратно и снова похудела.

Правда, второй раз артистка набирала вес уже не ради искусства, а из-за беременности. Но изрядный опыт в борьбе с ненужными килограммами помог ей быстро справиться с последствиями чуда рождения.