Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР

Несмотря на ностальгию многих россиян по советской эпохе, даже такие люди не могут не признать, что система торговли в те годы была выстроена не в пользу покупателей. Продавцы нагло наживались на бесхитростных клиентах, используя множество лайфхаков по обману.

Самые популярные приемы, конечно, касались обвешивания в магазинах и на рынках. В гирях проделывали отверстия, чтобы их масса становилась меньше, чаши придерживали пальцами или закрепляли специальными магнитами. Продавцы складывали товары на весы в бумаге или в пакете, и таким образом включали в итоговую цену сразу стоимость упаковки.

Использовались и другие методы, позволяющие торговцам навариться. Например, сметану обильно разбавляли кефиром, а молоко — водой. Мясо замораживали с жидкостью, чтобы его вес казался больше.

Отдельная хитрость касалась и сахара. Достаточно было оставить на ночь открытый мешок с товаром рядом с ведром воды. За это время жидкость впитывалась в сахар, делая его тяжелее.