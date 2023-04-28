Купается в роскоши: куда на самом деле пропал тяжелобольной Андрей Губин

Пик славы Андрея Губина пришелся на 90-е. Его песни распевала вся страна, однако неожиданно для всех артист внезапно исчез с экранов. О нем вспомнили лишь недавно, и оказалось, что у Губина серьезные проблемы.

48-летний Андрей стал частым гостем разных ток-шоу. Он неоднократно рассказывал, что у него страшные боли в лице, из-за которых невозможна нормальная жизнь. Губин стал отшельником, и сегодня он прячется в особняке на Истре.

Жизнь в московской квартире надоела Губину. Его раздражали звуки лифта и соседского ремонта, машины и мотоциклы за окном.

«Мне, чтобы музыку писать, нужно тихое место», — объяснил певец программе «Малахов».

Но не все так просто с этим местом для уединения. Дело в том, что Андрей снимает двухэтажный дом посуточно, а на это нужны немалые деньги. В особняке есть все необходимое, чтобы обеспечить комфортную жизнь. Тяжелобольной артист явно не бедствует, ведь он может позволить себе такую роскошь.

Губину уже давно предлагают вернуться на сцену, но он категорически против. Судя по всему, у Андрея не только физический недуг, но еще и психологический.