Купается в деньгах, пока отец роется в мусорных баках: как сейчас живет ведущий шоу «Такси»

Алексей Куличков известен как ведущий шоу «Такси». В течение нескольких лет он проводил викторину прямо внутри своего автомобиля, а за каждым выпуском программы следили миллионы зрителей. Однако далеко не все поклонники знают, как складывалась жизнь звезды экрана вне камер.

Как оказалось, Куличков долгие годы находится в ссоре со своим отцом. И папа знаменитости не может похвастаться финансовой стабильностью, поэтому вынужден жить на улице.

Несколько раз Куличков-старший становился героем ток-шоу, где рассказывал о своей жизни. И его сын даже обещал помочь и спасти отца от жизни на улице. Но не так давно стало известно, что мужчина продолжает жить на улице.

Публика уверена: Куличков все же не стал помогать родителю. Успешный ведущий, который после «Такси» запустил проекты «След» и «Свидетели», предпочел оставить мужчину в беде, несмотря на публичные обещания.