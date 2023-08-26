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Киноафиша Статьи Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума

Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума

26 августа 2023 10:45
Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума

За плечами звезды не один неудачный брак.

Наталья Варлей в образе Нины из «Кавказкой пленницы» стала мечтой всех советских мужчин. Даже известные артисты не могли устоять перед соблазнительной циркачкой.

После триумфа в ленте Леонида Гайдая знаменитость поступила в Щуку. И там эффектная брюнетка вновь произвела фурор. В очередь за ней выстроились кумиры всех женщин страны: Николай Бурляев, Леонид Филатов и Владимир Тихонов.

Первому и последнему довелось дойти с актрисой до ЗАГСа, но крепкой семьи построить не удалось. Оба брака закончились разводом. С тех прошло много времени, и теперь звезда скрывает от посторонних личную жизнь. Неизменным осталось только одно: потрясающая красота Варлей.

Даже в 76 лет она сводит с ума противоположный пол.

Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума

«Она, конечно, уже не комсомолка и не спортсменка. Но все еще красавица», «Наталья Варлей просто красавица-женщина!», «Самая обаятельная», «До сих пор смотрю фильмы с ее участием... Слюнки текут. Красавица. Была и осталась красавица», — пишут фанаты в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Версия полковника Зорина» (1978)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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