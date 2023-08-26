Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума

Наталья Варлей в образе Нины из «Кавказкой пленницы» стала мечтой всех советских мужчин. Даже известные артисты не могли устоять перед соблазнительной циркачкой.

После триумфа в ленте Леонида Гайдая знаменитость поступила в Щуку. И там эффектная брюнетка вновь произвела фурор. В очередь за ней выстроились кумиры всех женщин страны: Николай Бурляев, Леонид Филатов и Владимир Тихонов.

Первому и последнему довелось дойти с актрисой до ЗАГСа, но крепкой семьи построить не удалось. Оба брака закончились разводом. С тех прошло много времени, и теперь звезда скрывает от посторонних личную жизнь. Неизменным осталось только одно: потрясающая красота Варлей.

Даже в 76 лет она сводит с ума противоположный пол.