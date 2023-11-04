Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)

Адриано Челентано однажды признался: наибольшее количество любовных писем ему приходило из СССР. Женщины сходили по нему с ума. Интересно, что с возрастом артист, в отличие от многих своих коллег, так и остался секс-символом.

Мачо и сердцееду уже 85 лет, но так сразу и не скажешь. С годами он не утратил своего очарования. Остался подтянутым красавчиком, да и к тому же без дела не сидит.

Последняя картина с участием актера вышла больше 30 лет назад. Знойный итальянец однажды раскрыл причину, по которой перестал сниматься.

«Надоело!» — отметил он, добавив, что режиссеры больше не предлагают сценарии, достойные его внимания.

Звезда экрана считает, что пусть лучше зрители получают наслаждение от его старых фильмов, чем плюются от новых. Сегодня Челентано работает на телевидении. Он стал успешным ведущим и режиссером шоу.